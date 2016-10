Unfälle

Geparkter Transporter zweimal getroffen: Nun Totalschaden

Ein ordnungsgemäß geparkter Transporter ist in Delmenhorst gleich zweimal von vorbeifahrenden Autos gerammt worden. Der zweite Unfall sei am Samstag so heftig gewesen, das der schon etwas ältere VW Bully mit Totalschaden abgeschleppt werden musste, teilte die Polizei mit.