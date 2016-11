Ernst August Prinz von Hannover spricht zu Journalisten. © Peter Steffen/Archiv

Geschichte

Geöffnete Akten zeigen Verstrickungen der Welfen in Nazi-Zeit

Das von Ernst August von Hannover (33) geöffnete Familienarchiv belegt die Verstrickungen des Welfenhauses in der Nazi-Zeit. Sein Urgroßvater, Ernst August Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1887-1953), habe Ende der 1930er Jahre große Investitionen in vormals jüdische Unternehmen getätigt, sagte Cornelia Rauh, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Hannover.