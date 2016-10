Gesellschaft

Einen geplanten Erotik-Treff im Landkreis Uelzen will die zuständige Gemeinde Wrestedt verhindern. Gegen den Umbau von zwei Scheunen in Esterholz gibt es im Ort erheblichen Widerstand.

Esterholz. Die Einwohner sehen nicht nur den Ruf des Dorfes, sondern auch die ländliche Ruhe durch Autos und Wohnmobile in Gefahr. "Das passt da nicht hin", sagte der stellvertretende Gemeindedirektor Alexander Kahlert der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag).

Der Bauvoranfrage einer Gruppe aus Hamburg hat die Gemeinde Wrestedt ihre Zustimmung versagt. "Es handelt sich nicht um ein Vereinsheim im klassischen Sinne, sondern um eine Vergnügungsstätte", erklärte Kahlert am Donnerstag. Der Beschluss sei bereits am Dienstag gefallen, hatte die "Allgemeine Zeitung" in Uelzen zuvor berichtet. Nun muss der Kreis entscheiden.

