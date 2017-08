Winfried Langner (r) wird vom Bürgermeister Werner Tyrasa (SPD) in Empfang genommen. © Swen Pförtner

Freizeit

Gemeinde feiert "Trecker-Willi" nach Rückkehr aus Russland

Gut drei Monate nach dem Start in Richtung St. Petersburg ist der als "Trecker-Willi" bekannte Rentner Winfried Langner in seine Heimat an der Oberweser zurückgekehrt.