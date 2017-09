Gemeinde Wangerland will Strände sich selbst überlassen

Tourismus

Die Gemeinde Wangerland in Friesland will als Reaktion auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ihre Strände sich künftig zum Teil selbst überlassen. Dort, wo es Gastronomie, Sanitäranlagen und Strandkörbe gebe, müssten die Besucher weiterhin Eintritt bezahlen.

Wangerland. Der Rest solle frei zugänglicher Naturstrand werden, den die Gemeinde aber auch nicht mehr von Müll und Hundekot befreien werde, sagte Bürgermeister Björn Mühlena (SPD) am Donnerstag. "Wir werden uns auf die Bereiche zurückziehen, die wir bewirtschaften können."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Mittwoch die Eintrittsgebühren für zwei Strände in der Gemeinde Wangerland für rechtswidrig erklärt.

dpa