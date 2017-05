Musik

Die Stadt Gelsenkirchen verkauft eine der bedeutendsten deutschen Orgeln für den symbolischen Preis von einem Euro an die niedersächsische Stadt Papenburg. Die dortige St.-Antonius-Kirche übernimmt die erst vor zehn Jahren restaurierte Walcker-Orgel.

Gelsenkirchen/Papenburg. Es ist das einzige noch erhaltene Exemplar aus der traditionsreichen Orgelbaufirma Walcker in dieser Größe aus der Zeit der Weimarer Republik. In Papenburg wird das historische Instrument Bestandteil der "europäischen Orgelstraße", die von Schwerin über Bremen bis in die Niederlande führt. Für die 1927 im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus aufgestellte Konzert-Orgel gab es nach der Wiederherstellung keinen Platz mehr.

dpa