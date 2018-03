Geldautomatendieb wegen versuchten Mordes vor Gericht

Prozesse

Ein mutmaßlicher Geldautomatendieb muss sich demnächst auch wegen versuchten Mordes am Landgericht Lüneburg verantworten. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Lüneburg. Der Angeklagte soll in Kassel versucht haben, zwei Zeugen mit einem Lastwagen zu überfahren. Außerdem wird ihm in dem am 3. April beginnenden Prozess schwerer Bandendiebstahl in insgesamt vierzehn Fällen vorgeworfen, fünf Mal soll es beim Versuch geblieben sein.

Laut Staatsanwaltschaft soll sich der 25-Jährige einer Bande angeschlossen haben, die Geldautomaten aus Banken und Sparkassen stahl. Die Geräte wurden mit zuvor entwendeten Autos aus der Verankerung gerissen. Der Angeklagte soll im November und Dezember 2016 am Diebstahl von insgesamt acht Fahrzeugen und einem Geldautomaten samt Bargeld in Höhe von rund 25 000 Euro beteiligt gewesen sein. Bei weiteren fünf beabsichtigten Automatendiebstählen scheiterten die Täter. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 170 000 Euro an den Geräten, Gebäuden und Fahrzeugen.

In der Nacht auf den 12. Dezember 2016 konnten sich die Zeugen nur mit einem Sprung zur Seite retten, als ein Lastwagen mit rund 60 Stundenkilometern auf sie zufuhr. Dabei soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft den Tod der beiden in Kauf genommen haben.

Bis zum 27. April sind zehn Verhandlungstermine angesetzt.

dpa