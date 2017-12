Kriminalität

Geldautomat im Einkaufszentrum in Papenburg gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Papenburg gesprengt. Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes hörte in der Nacht zu Freitag einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte.