Unfälle

Geländewagen nach Unfallfahrt in Waschanlage gekracht

Erst in der Waschanlage einer Tankstelle ist ein Auto nach einer spektakulären Unglücksfahrt in Oldenburg zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall am Montagmorgen wurde der 47-jährige Fahrer schwer verletzt, es entstand ein Schaden von mindestens 150 000 Euro. Der Geländewagen kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Ampelmast und kollidierte mit einer Leitplanke und einem anderen Auto. Dann brach er durch die Seitenwand der Waschanlage.