Geisterfahrerin verursacht schweren Unfall

Unfälle

Eine Geisterfahrerin hat auf dem Messeschnellweg in Hannover einen Unfall verursacht. Die 76-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, eine 23-Jährige wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Hannover. Die Seniorin hatte am Samstag nach ersten Erkenntnissen in einem Baustellenbereich die Orientierung verloren und war entgegen der Fahrtrichtung auf den Schnellweg aufgefahren. Als sie ihren Fehler bemerkte, versuchte sie, die entgegenkommenden Fahrzeuge mit der Lichthupe zu warnen. Eine 23-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Die im Fahrzeug eingeklemmte Seniorin wurde von der Feuerwehr befreit. Beide Frauen kamen in eine Klinik.

dpa