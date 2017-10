Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. © S. Jansen/Archiv

Unfälle

Geisterfahrer verursacht Unfall mit vier Schwerverletzten

Ein Geisterfahrer hat am Montag auf der Autobahn 2 nahe Garbsen in der Region Hannover einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 80-Jährige mit seinem Auto von einer Rastanlage aus in falsche Richtung auf die Autobahn.