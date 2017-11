Geisterfahrer-Unfall auf Autobahn 7

Unfälle

Ein Autofahrer fährt in falscher Richtung auf die Autobahn 7 auf und verursacht einen Unfall. Im Berufsverkehr kommt es zu einem langen Stau.

Bad Hersfeld/Fulda. Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Fahrer war aus zunächst unbekannten Gründen am Hattenbacher Dreieck entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte. Während der anschließenden Bergungsarbeiten staute sich der Berufsverkehr bis auf rund zehn Kilometer.

Der 68-Jährige sei rund 25 Kilometer in Richtung Norden gefahren und kurz hinter dem Rastplatz "Am Pommer", nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen, mit seinem Wagen mit einem entgegenkommendem Auto zusammengeprallt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und standen unter Schock. Ein Lastwagenfahrer musste ausweichen und geriet mit seinem Fahrzeug auf eine Betonbegrenzung. Der Lkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die A7 war am Morgen in südlicher Fahrtrichtung voll gesperrt, was zu einem Stau führte. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten zunächst zwei der drei Fahrtstreifen wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Bad Hersfeld sagte.

dpa