Gegen Baum geprallt: Mann stirbt in brennendem Auto

Ein Mann ist nach einem Unfall in Celle in seinem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen. Der Autofahrer war am Montag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen und war gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit.