Umwelt

Im Bundesland Bremen ist erstmals seit Beginn der aktuellen Epidemie bei einem Wildvogel der gefährliche Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen worden. Das habe am Freitag das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems bestätigt, teilten die Gesundheitsbehörden mit.

Bremen. Das Virus sei bei einer am 14. November in Bremerhaven gefundenen Saatgans nachgewiesen worden.

Seit dem Auftreten der Geflügelpest in Deutschland am 8. November 2016 sei dies der erste Fall im Nordwesten der Republik. Rund um den Fundort würden jetzt in Bremerhaven ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern sowie ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern eingerichtet, hieß es.

Grundsätzlich dürfe aus diesen Gebieten zunächst kein Geflügel den Bestand verlassen. Hiervon betroffen sind den Angaben zufolge 37 Geflügelhalter mit insgesamt rund 350 Tieren. Es handele sich um Hobbyhaltungen. In Bremen gilt seit vergangenen Sonntag bereits die Stallpflicht für Geflügel.

dpa