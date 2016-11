Gesundheit

Als Reaktion auf die Vogelgrippe-Gefahr haben weitere Landkreise die Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Entsprechende Anordnungen erließen am Montag die Kreise Lüchow-Dannenberg, Celle und die Region Hannover.

Lüchow. In Lüchow-Dannenberg gilt die Stallpflicht für Gebiete entlang der Elbe. Der Landkreis ist Durchzugsgebiet für Wildvögel. Im Kreis Celle sind einzelne Betriebe in Gebieten mit hoher Wildvogeldichte oder in der Nähe von Wildvogelrastplätzen betroffen. Im Raum Hannover gilt die Stallpflicht für Gebiete am Steinhuder Meer, am Mittellandkanal und entlang der Leine.

Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte in der vergangenen Woche eine aktuelle Risikobewertung abgegeben, wonach ein hohes Risiko besteht, dass das Vogelgrippevirus H5N8 durch Wildvögel in Nutztierbestände hineingelangen könnte. Daraufhin hatten viele Landkreise in Niedersachsen bereits die Stallpflicht angeordnet.

Zwei am Wochenende im Landkreis Stade gefundene tote Bussarde sollen derweil beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg untersucht werden. Zwar sei es nicht ungewöhnlich, dass Wildvögel bei strenger Witterung sterben. Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Tiere mit dem hochansteckenden Virus infiziert hätten, nachdem es entsprechende Nachweise in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gegeben habe, teilte das Veterinäramt mit.

dpa