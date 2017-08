Geflügelpest-Epidemie: Experten beraten über Konsequenzen

Tiere

150 Experten aus Landwirtschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und aus kommunalen Behörden beraten heute in Oldenburg über Konsequenzen und Erfahrungen aus der jüngsten Geflügelpestwelle in Niedersachsen und Deutschland.

Oldenburg. Bei der H5N8-Geflügelpest-Epidemie von November 2016 bis Frühjahr 2017 handelte es sich um die bisher schwerste in Europa. Die Epidemie gilt etwa seit Mai offiziell als erloschen. Allerdings wurde in der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt bei drei toten Schwänen nahe Seeburg im Landkreis Mansfeld-Südharz das gefährliche Vogelgrippe-Virus H5N8 festgestellt.

An der zweitägigen Konferenz nehmen auch Experten des Friedrich-Löffler-Institutes auf der Insel Riems sowie Vertreter des Agrarministeriums in Mecklenburg-Vorpommern teil. Veranstalter des 2. Tiergesundheitssymposiums sind das niedersächsische Agrarministerium und das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

dpa