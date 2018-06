Stärker werdende Konkurrenz aus dem Ausland macht der Geflügelwirtschaft Sorge. Billigangebote aus Ländern wie Polen, der Ukraine und Brasilien gewännen immer mehr Marktanteile, erklärte der Vorsitzende des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes, Friedrich-Otto Ripke, am Montag am Rande einer Verbandsversammlung in Visbek (Kreis Vechta).