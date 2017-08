Eberhard Haunhorst, Leiter des Landesamts für Verbraucherschutz (Laves). © Carmen Jaspersen

Lebensmittel

Geflügelbranche wenig von Fipronil-Skandal betroffen

Knapp einen Monat nach Bekanntwerden des Skandals um mit Fipronil belastete Eier in Deutschland ist die heimische Geflügelbranche nur am Rande betroffen. Die für Lebensmittel verbotene Substanz wurde nur auf fünf Höfen in Niedersachsen nachgewiesen.