Justiz

Geflüchteter Mann aus Maßregelvollzug mit Auto unterwegs

Die Polizei in Wilhelmshaven fahndet weiter nach dem aus dem Maßregelvollzug geflohenen 30-Jährigen. Der Gesuchte könnte mit einem schwarzen Twingo der Marke Renault unterwegs sein, teilte die Polizei in Wilhelmshaven am Donnerstag mit.