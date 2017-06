Ein Gleis des Hauptbahnhofs in Bremen. © Ingo Wagner/Archiv

Polizei

Geflüchteter Häftling aus Bremen in Hildesheim festgenommen

Ein bei einem begleiteten Ausgang in Bremen geflüchteter Häftling ist von der Polizei wieder eingefangen worden. Der 65 Jahre alte Mann sei am Freitagabend in Hildesheim festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.