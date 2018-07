Stendal

Der 43-Jährige hielt sich in einem Bungalow - seiner letzten Wohnanschrift - versteckt. Er wurde noch in der Nacht in den Vollzug zurückgebracht. Der Patient war am Mittwochabend bei einem Gruppenausgang weggerannt, als er mit zwei weiteren Patienten und einem Pfleger unterwegs war. Der 43-Jährige war wegen Diebstahls und Erpressung verurteilt worden, im Maßregelvollzug war er seit 2015. Wenn Straftäter psychisch oder an einer Sucht erkrankt sind und als vermindert schuldfähig eingestuft werden, können sie im Maßregelvollzug untergebracht werden.

dpa