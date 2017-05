Unfälle

Ein geplatzter Reifen ist Ursache für den Unfall eines Gefahrgutlasters auf der Autobahn 1 im Kreis Rotenburg/Wümme gewesen. Giftige Stoffe traten dabei am Montag bisher nicht aus, sagte ein Polizeisprecher.

Bockel. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Der Laster habe am Nachmittag Feuer gefangen, die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Was genau der Laster geladen habe, sei noch unklar - ersten Vermutungen der Polizei zufolge könnte es sich aber um Lithium handeln. Die Autobahn wurde in Höhe der Anschlussstelle Bockel in beide Richtungen voll gesperrt.

dpa