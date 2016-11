Baumarktfiliale. © Jannis Mattar/Archiv

Kriminalität

Gefälschte Barcodes: Pärchen betrügt bundesweit Baumärkte

Mit gefälschten Barcodes hat ein Gaunerpärchen bundesweit Baumärkte betrogen. Wie die Polizei in Goslar am Dienstag mitteilte, stellte das Duo im großen Stil Barcodes eines preiswerten Baumarktartikels her und klebte diese dann auf hochwertige, deutlich teurere Artikel.