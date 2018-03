Ein Gedenkstein mit Inschrift Bergen-Belsen in der Gedenkstätte. © Julian Stratenschulte/Archiv

Gedenkstätten

Gedenkveranstaltung erinnert an Völkermord an Sinti und Roma

Bei einer Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen ist am Sonntag an den Völkermord an Sinti und Roma während der Nazi-Herrschaft erinnert worden. Anlass war der 75. Jahrestag der Deportation von mehr als 20 000 Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz.