Gedenkstein an der Gedenkstätte in Bergen-Belsen. © Julian Stratenschulte/Archiv

Gedenkstätten

Gedenkveranstaltung erinnert an Völkermord an Sinti und Roma

Eine Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen erinnert heute an den Völkermord an den Sinti und Roma während des Nationalsozialismus. Anlass ist die Deportation von mehr als 20 000 Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz vor 75 Jahren.