Ein Holocaust-Überlebender in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. © Julian Stratenschulte

Bildung

Gedenkstätten-Leiter: Sanierung von Bergen-Belsen im Plan

Für den Erhalt der Gedenkstätte Bergen-Belsen nimmt das Land Niedersachsen Geld in die Hand. Es gilt, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wach zu halten. Weil in dem Lager viele Kinder untergebracht waren, gibt es noch einige Zeitzeugen.