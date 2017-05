Der Kommandoturm an der früheren innerdeutschen Grenze in Hötensleben. © Jens Wolf/Archiv

Geschichte

Gedenken an Opfer des DDR-Grenzregimes

An der ehemaligen innerdeutschen Grenze haben Menschen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam der Opfer des Grenzregimes der DDR gedacht. Rund 130 Gäste aus Politik und verschiedener Schulen sowie Zeitzeugen seien dabei gewesen, sagte die Leiterin der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, Susan Baumgartl, am Freitag am Grenzdenkmal Hötensleben.