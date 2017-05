Buntes

Gebiss bei Vatertagstour verloren: Polizei sucht Eigentümer

Den Eigentümer eines bei einer Vatertagstour verloren gegangenen Gebisses sucht die Polizei im Kreis Hildesheim. Eine 74-Jährige hatte das Gebiss am Morgen nach dem Vatertag in ihrem Garten in Groß Förste gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.