Gebietsreform: Das Eichsfeld will nach Niedersachsen

Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) bringt erneut einen Wechsel seines Kreises nach Niedersachsen ins Spiel. "Der langfristige Wunsch geht seit 200 Jahren stets in Richtung Duderstadt und nach Hannover", sagte er laut Redemanuskript bei einer Demonstration am Samstag in Heiligenstadt.