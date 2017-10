Gebhardt: Mangelnde Unterstützung der Linken

Wahlen

Der sächsische Landesvorsitzende der Linken hat eine mangelnde Unterstützung der niedersächsischen Parteifreunde bei der Landtagswahl durch die Bundespartei beklagt.

Dresden. Die "absurden Personaldebatten, die nach der Bundestagswahl vom Zaun gebrochen wurden", hätten die thematische Berichterstattung überlagert, sagte Rico Gebhardt am Montag in Dresden. "Und das wird der harten Arbeit der Genossinnen in Niedersachsen einfach nicht gerecht." Die Linke hatte den Einzug in das Landesparlament in Hannover bei der Wahl am Sonntag mit 4,6 Prozent verpasst.

Trotz eines flächendeckenden Abschneidens der Linken mit über 6 Prozent bei der Bundestagswahl vor drei Wochen bleibe "die Westverankerung unserer Partei eine Herausforderung", sagte Gebhardt. "Erst, wenn wir es neben den Stadtstaaten auch wieder in westdeutschen Flächenländern aus eigener Kraft in die Parlamente schaffen, können wir davon sprechen, dass diese Verankerung gelungen ist."

dpa