Gauner wollten Seniorin mit falschem Haftbefehl ausnehmen

Kriminalität

Mit Hilfe eines täuschend echt aussehenden Haftbefehls wollten unbekannte Ganoven eine 88-jährige Frau aus Bad Harzburg (Kreis Goslar) um ihr Erspartes bringen.

Bad Harzburg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drohten die Täter in dem angeblichen Schreiben der Staatsanwaltschaft Frankfurt mit einer Haftzeit von mehreren Hundert Tagen. Die Seniorin könne die Inhaftierung allerdings durch die Zahlung einer fünfstelligen Geldsumme abwenden. Die 88-Jährige fiel aber nicht auf die Masche herein, sondern wandte sich an die Polizei. Nach Angaben der Ermittler kursieren derzeit Schreiben im gesamten Bundesgebiet.

dpa