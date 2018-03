Das Dach eines Polizeiautos mit Blaulicht. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Unfälle

Gas und Bremse verwechselt: Rentner rast in Café

Ein 81-jähriger Autofahrer hat in Lilienthal (Kreis Osterholz) beim Einparken Gas und Bremse verwechselt und ist in ein Café gerast. Der Rentner fuhr am Freitagnachmittag "mit Vollgas" in den verglasten Haupteingang, der dabei komplett zerstört wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte.