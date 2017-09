Ein Gasleck wird mit Wasser gekühlt. © Jörg Carstensen/Archiv

Unfälle

Gas bei Bauarbeiten auf Schulgelände ausgetreten

Größere Mengen Gas sind in Delmenhorst (Kreis Oldenburg) auf einem Schulgelände ausgetreten, als ein Bagger eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Baggerfahrer gerade an einem Fundament eines Klettergerüsts gearbeitet, als er die Leitung beschädigte.