Notfälle

Gas: Etwa 200 Bewohner müssen nachts Häuser verlassen

Weil aus einem Tanker auf der Elbe hochexplosives und gesundheitsgefährdendes Gas ausgetreten ist, haben rund 200 Bewohner in Stade in der Nacht zum Freitag ihre Häuser verlassen müssen. Sie konnten allerdings noch in der Nacht wieder in ihr Zuhause zurückkehren, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen.