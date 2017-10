Galeristin getötet: Sieben Jahre Haft gefordert

Das Landgericht in Aurich. © Ingo Wagner/Archiv

Prozesse

Nach dem gewaltsamen Tod einer Galeristin aus dem ostfriesischen Leer hat die Staatsanwaltschaft Aurich eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren für den Angeklagten gefordert.

Aurich. Der 55-Jährige solle wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt werde, sagte ein Gerichtssprecher am Montag.

Ursprünglich war der Mann wegen Totschlags angeklagt worden. Das Gericht hatte ihm jedoch Ende August im Gegenzug für ein Geständnis eine mildere Freiheitsstrafe zwischen sechs und sieben Jahren in Aussicht gestellt. Daraufhin gestand er, im vergangenen Oktober mit einem Barhocker mehrfach auf die Frau in Bingum (Kreis Leer) eingeschlagen zu haben, ihre Leiche brachte er zu einem Wald nahe Hamburg.

Der Mann hatte wenige Wochen zuvor eine Beziehung mit der wohlhabenden Galeristin angefangen, die seine Vermieterin war. Zwei Wochen später waren die beiden nach seiner Aussage in der Tatnacht stark alkoholisiert in Streit geraten. Nachdem ihn die Frau massiv beleidigt habe, sei er schließlich ausgerastet. Die Plädoyers der Verteidigung und das Urteil werden am Donnerstag (19.) erwartet.

dpa