Erster Gast der frisch renovierten Villa in Hannovers Zooviertel war Kanzlerin Angela Merkel, die dort am Rande der gerade beendeten Hannover Messe Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto empfing.

Die erste Phase der Renovierungsarbeiten an der einst von einem Industriellen erbauten Villa hatte 2017 mit dem sogenannten Herrenzimmer begonnen. Bei den Renovierungsarbeiten wurde unter dem Putz auch Asbest entdeckt, der gemeinsam mit der veralteten Elektrik entfernt wurde. Insgesamt waren 25 Firmen an den Arbeiten beteiligt, bei denen unter dem dicken Lack in den Türen auch Holzintarsien freigelegt wurden.

Die in den 1980er Jahren eingebauten Butzenglasscheiben im Herrenzimmer wurden durch farbige Kontorfenster im Art Déco-Stil ersetzt. Neu zum Intérieur kam im sogenannten Frauenzimmer eine Museums-Leihgabe: Ein Gemälde mit dem Titel "Die Traumtänzerin".

