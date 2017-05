Parteien

Einen Tag vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen als "Rattenfängerin" gewarnt.

Hameln. Die Abstimmung sei nicht nur die Wahl eines französischen Präsidenten, sondern auch eine Schicksalswahl für Europa, sagte Gabriel am Samstag auf dem Listenparteitag der niedersächsischen SPD in Hameln. "Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die Rattenfängerin die nächste französische Präsidentin wird", sagte der Außenminister.

Der Sage zufolge führte der Rattenfänger von Hameln mit seinem Flötenspiel alle Kinder aus der Stadt, nachdem er zuvor seinen Lohn für die Vertreibung der Ratten nicht erhalten hatte.

Gabriel betonte, ein Sieg des Präsidentschaftsfavoriten Emmanuel Macron sei wichtig, weil es auch darum gehe, das einmalige Vorhaben der europäischen Vereinigung fortzuführen. Marine Le Pen ist gegen den Euro und will die Bürger über einen Austritt Frankreichs aus der EU abstimmen lassen.

