Wahlen

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet schon bald mit Ernüchterung in der SPD über den Gang in die Opposition. "Der Katzenjammer kommt noch", sagte Gabriel der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Helmstedt.

Helmstedt. "In einem halben Jahr." Die Weigerung seiner Partei, wieder Junior-Partner in einer großen Koalition zu werden, sei aber dennoch verständlich.

"Natürlich ist Opposition keine schöne Veranstaltung", sagte Gabriel vor zahlreichen Parteifreunden in Helmstedt. In der Lage, in der die SPD sei, hätte es aber niemand verstanden, wenn die Partei das Wahlergebnis als Aufforderung zum Weiterregieren interpretiert hätte. Der Gang in die Opposition sei auch ein Signal an die Wähler, "dass wir verstanden haben, dass sie diese Koalition nicht wollen".

SPD-Chef Martin Schulz ist aus Gabriels Sicht auch nach den Verlusten der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl noch der richtige Mann an der Parteispitze: "Dieser Meinung bin ich in der Tat", sagte er der dpa. Gabriel betonte, er habe alle Entscheidungen von Schulz nach der Wahl unterstützt. Der Parteichef hatte direkt nach der Wahl angekündigt, die SPD werde in die Opposition zu gehen. Gabriel hatte sich seither noch nicht öffentlich zum Wahlausgang und möglichen Folgen geäußert.

dpa