Museen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei der Eröffnung der Ausstellung "The American Dream" in der Kunsthalle Emden die engen Beziehungen zu den USA gewürdigt.

Emden. Trotz mancherlei Irritationen über die gegenwärtige politische Ausrichtung in den USA bleibe es dabei: "Die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Uns verbinden offene Gesellschaften und ein gemeinsames transatlantisches Wertefundament, für deren Erhalt wir uns engagieren müssen", erklärte Gabriel laut Mitteilung am Samstag in Emden.

Aus diesem Grund werde die kulturelle und gesellschaftliche Zusammenarbeit mit den USA ausgebaut, insbesondere durch das in 2018 geplante Deutschlandlandjahr in den USA. Die Kunstausstellung präsentiert den amerikanischen Realismus von 1945 bis heute, unter anderem mit Werken von Edward Hopper, Andy Warhol, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz und Chuck Close und läuft parallel in den Niederlanden im Drents Museum Assen und in der Kunsthalle Emden.

Es ist nach Veranstalterangaben die erste große Übersichtsausstellung zum amerikanischen Realismus in Europa. Das Drents Museum konzentriert sich auf die Kunst von 1945 bis 1965, während die Kunsthalle Emden ihren Fokus auf die Zeit von 1965 bis zur Gegenwart richtet. Die Doppelausstellung an den beiden Orten ist von Sonntag an bis zum 27. Mai 2018 zu sehen. Die Macher rechnen insgesamt mit bis zu 120 000 Besuchern.

