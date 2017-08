Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). © Paul Zinken/Archiv

Gabriel: Merkel will den Diesel ab 2030 verbieten

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat erneut davor gewarnt, wegen der Abgas-Affäre die Verbrennungsmotoren zu verteufeln. "Frau Merkel will ab 2030 den Diesel verbieten", sagte Gabriel am Montag bei einem Wahlkampf-Auftritt in seinem Wahlkreis im niedersächsischen Salzgitter.