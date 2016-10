Kriminalität

GPS-Signal lässt Transporterdiebe auffliegen

Mit elektronischer Ortung und viel Glück haben Polizisten südlich von Rostock zwei mutmaßliche Autodiebe aus Niedersachsen gefasst. Die 21 und 26 Jahre alten Männer sollen vermutlich am Wochenende zwei hochwertige Kleintransporter an einem Autohaus in Stade gestohlen haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Rostock sagte.