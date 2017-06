Umweltverschmutzung

Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hat sich bei einer Konferenz in Bremen auf einen Aktionsplan gegen Meeresmüll geeinigt. Das wichtigste Ziel sei, möglichst Müll im Meer zu vermeiden, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag.

Bremen. Weitere Punkte des Aktionsplans seien, Kunststoffe recyclingfähig zu gestalten und in allen Ländern funktionierende Recyclingsysteme und Abfallwirtschaftssysteme zu schaffen.

"Der Aktionsplan nimmt jedes einzelne Land in die Pflicht genau diese Schritte zu gehen und das machen die Länder in eigener Verantwortung", sagte Hendricks zum Abschluss der dreitätigen Konferenz von Vertretern der G20-Staaten, Wissenschaftlern und Experten. Schätzungen von Umweltschützern zufolge befinden sich rund 140 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren.

dpa