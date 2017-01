Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Buntes

Fußspuren im Schnee führen Polizei zu Einbrecher

Mit Fußspuren im Schnee hat es ein mutmaßlicher Einbrecher in Bremen der Polizei besonders leicht gemacht. In der Nacht zum Montag versuchte er mit anderen Kriminellen, in mehrere Häuser einzudringen.