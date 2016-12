Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Fußgängerin von Auto angefahren :Schwer verletzt

Eine 68-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Hannover schwer verletzt worden. Die Frau habe am Mittwochnachmittag eine Straße überqueren wollen und dabei offensichtlich nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.