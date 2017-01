Verkehr

Fußgängerin stirbt bei schwerem Unfall

Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Lüneburg ums Leben gekommen. Die Frau sei nach den bisherigen Ermittlungen am späten Dienstagnachmittag unvermittelt aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.