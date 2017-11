Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/Archiv

Unfälle

Fußgängerin stirbt bei Unfall auf Landstraße

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf einer Landstraße in Wunstorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Hannover am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau am Abend von einem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein zweites Auto sie überrollte.