Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Verkehr

Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein 34 Jahre alter Fußgänger ist bei Lehre im Kreis Helmstedt frontal von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend bei Regenwetter und in dunkler Kleidung plötzlich über die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit.