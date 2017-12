Unfälle

Fußgänger tot im Gleisbett: Vermutlich Stadtbahn-Unfall

Ein 36-jähriger Fußgänger ist in Hannover nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem Unfall mit der Stadtbahn getötet worden. Der Mann lag am Samstagabend leblos am Ende des Bahnsteigs im Gleisbett.