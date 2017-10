Unfälle

Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall

Ein im Kreis Helmstedt bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzter Fußgänger ist am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei in Wolfsburg mitteilte, war der 34-Jährige bereits am Samstagabend auf einer Landstraße zwischen Lehre und Flechtorf plötzlich über die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten.