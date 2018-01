Das Blaulicht an einem Polizeiauto. © Patrick Pleul/Archiv

Fußgänger stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Fußgänger ist in Hannover nach der Kollision mit einem Auto seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat der 85-Jährige am Morgen bei einer Haltestelle der Stadtbahn plötzlich die Straße und wurde dabei vom Auto eines 48-Jährigen erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.